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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yusuf Ayah 107
Yusuf
107
12:107
افامنوا ان تاتيهم غاشية من عذاب الله او تاتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون ١٠٧
أَفَأَمِنُوٓا۟ أَن تَأْتِيَهُمْ غَـٰشِيَةٌۭ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةًۭ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٧
اَفَاَمِنُوْۤا
اَنْ
تَاْتِیَهُمْ
غَاشِیَةٌ
مِّنْ
عَذَابِ
اللّٰهِ
اَوْ
تَاْتِیَهُمُ
السَّاعَةُ
بَغْتَةً
وَّهُمْ
لَا
یَشْعُرُوْنَ
۟
Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka, atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedangkan mereka tidak menyadarinya?
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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