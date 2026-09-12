О Мухаммад! Даже если ты будешь истово усердствовать для того, чтобы они обратились в правую веру, большая часть людей все равно останется неверующими, потому что их намерения и разум стали порочными. Усилия тех, кто искренне желает им добра, не приносят им никакой пользы даже тогда, когда ничто не мешает им уверовать. Они обучают таких людей истине, призывают их на праведный путь, учат их избегать зла, не требуя от них вознаграждения или ответных благодеяний, они показывают им знамения и доказательства своей правдивости, однако нечестивцы не извлекают из этого никакой пользы. А ведь Священный Коран напоминает о том, что приносит пользу, и о том, что причиняет вред, именно для того, чтобы люди совершали полезные деяния и избегали того, что причиняет вред.