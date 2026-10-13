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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 99
Yunus
99
10:99
ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعا افانت تكره الناس حتى يكونوا مومنين ٩٩
وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَـَٔامَنَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا۟ مُؤْمِنِينَ ٩٩
وَلَوْ
شَآءَ
رَبُّكَ
لَاٰمَنَ
مَنْ
فِی
الْاَرْضِ
كُلُّهُمْ
جَمِیْعًا ؕ
اَفَاَنْتَ
تُكْرِهُ
النَّاسَ
حَتّٰی
یَكُوْنُوْا
مُؤْمِنِیْنَ
۟
Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?
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