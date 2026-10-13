[ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ ] ئهمڕۆ لاشهی تۆ ئهپارێزین بهبێ گیان، كه بهنو ئیسرائیل گومانیان ههبوو له مردنی فیرعهون خوای گهوره لاشهی بهبێ ڕوح فڕێ دایه دهرهوهی دهریاكه له شوێنێكی بهرزدا به مردوویی تا ههموویان بینیان وه دڵنیا بوون كه فیرعهون مردووه [ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً ] وه تا بۆ ئوممهتانی دواتریش ببیت به پهندو عیبرهت كه خوای گهوره ههر كهسێك لووتبهرزی بكات چی بهسهر دێنێت [ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ (٩٢) ] وه زۆرێك له خهڵكی بێئاگان له ئایهت و نیشانهكانی ئێمهو پهندو ئامۆژگاری لێ وهرناگرن.