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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 89
Yunus
89
10:89
قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون ٨٩
قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَٱسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَآنِّ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ٨٩
قَالَ
قَدْ
اُجِیْبَتْ
دَّعْوَتُكُمَا
فَاسْتَقِیْمَا
وَلَا
تَتَّبِعٰٓنِّ
سَبِیْلَ
الَّذِیْنَ
لَا
یَعْلَمُوْنَ
۟
Dia Allah berfirman, "Sungguh, telah diperkenankan permohonan kamu berdua, sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui."
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