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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 86
Yunus
86
10:86
ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ٨٦
وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَـٰفِرِينَ ٨٦
وَنَجِّنَا
بِرَحْمَتِكَ
مِنَ
الْقَوْمِ
الْكٰفِرِیْنَ
۟
dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari orang-orang kafir."
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Tafsir Fathul Majid
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