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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 82
Yunus
82
10:82
ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ٨٢
وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَـٰتِهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ٨٢
وَیُحِقُّ
اللّٰهُ
الْحَقَّ
بِكَلِمٰتِهٖ
وَلَوْ
كَرِهَ
الْمُجْرِمُوْنَ
۟۠
Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapan-Nya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya.
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