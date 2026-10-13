Чтобы опровергнуть истину, которую принес Муса, и показать египетским вельможам и простолюдинам свою силу, Фараон величаво приказал собрать всех искусных колдунов и обученных чародеев. Он отправил гонцов во все египетские города, чтобы они привели к нему колдунов и чародеев, владеющих различными видами колдовства. Когда же они собрались вместе для того, чтобы сразиться с Мусой, святой пророк сказал им: «Выбирайте любой вид состязаний. Я не стану ничего навязывать вам». Он был уверен в своей победе и даже не думал о том, что могут сотворить чародеи.