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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 79
Yunus
79
10:79
وقال فرعون ايتوني بكل ساحر عليم ٧٩
وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱئْتُونِى بِكُلِّ سَـٰحِرٍ عَلِيمٍۢ ٧٩
وَقَالَ
فِرْعَوْنُ
ائْتُوْنِیْ
بِكُلِّ
سٰحِرٍ
عَلِیْمٍ
۟
Dan Fir'aun berkata (kepada pemuka kaumnya), "Datangkanlah kepadaku semua penyihir yang ulung!"
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Tafsir Fathul Majid
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