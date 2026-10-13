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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 71
Yunus
71
10:71
۞ واتل عليهم نبا نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بايات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمة ثم اقضوا الي ولا تنظرون ٧١
۞ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦ يَـٰقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِى وَتَذْكِيرِى بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓا۟ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةًۭ ثُمَّ ٱقْضُوٓا۟ إِلَىَّ وَلَا تُنظِرُونِ ٧١
وَاتْلُ
عَلَیْهِمْ
نَبَاَ
نُوْحٍ ۘ
اِذْ
قَالَ
لِقَوْمِهٖ
یٰقَوْمِ
اِنْ
كَانَ
كَبُرَ
عَلَیْكُمْ
مَّقَامِیْ
وَتَذْكِیْرِیْ
بِاٰیٰتِ
اللّٰهِ
فَعَلَی
اللّٰهِ
تَوَكَّلْتُ
فَاَجْمِعُوْۤا
اَمْرَكُمْ
وَشُرَكَآءَكُمْ
ثُمَّ
لَا
یَكُنْ
اَمْرُكُمْ
عَلَیْكُمْ
غُمَّةً
ثُمَّ
اقْضُوْۤا
اِلَیَّ
وَلَا
تُنْظِرُوْنِ
۟
Dan bacakanlah kepada mereka berita penting (tentang) Nuh ketika (dia) berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku! Jika terasa berat bagimu aku tinggal (bersamamu) dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu (untuk membinasakanku), dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian bertindaklah terhadap diriku, dan janganlah kamu tunda lagi!
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