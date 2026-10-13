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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 65
Yunus
65
10:65
ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا هو السميع العليم ٦٥
وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۚ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٦٥
وَلَا
یَحْزُنْكَ
قَوْلُهُمْ ۘ
اِنَّ
الْعِزَّةَ
لِلّٰهِ
جَمِیْعًا ؕ
هُوَ
السَّمِیْعُ
الْعَلِیْمُ
۟
Dan janganlah engkau (Muhammad) sedih oleh perkataan mereka. Sungguh, kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
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