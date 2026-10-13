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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 63
Yunus
63
10:63
الذين امنوا وكانوا يتقون ٦٣
ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ٦٣
الَّذِیْنَ
اٰمَنُوْا
وَكَانُوْا
یَتَّقُوْنَ
۟ؕ
(Yaitu) orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.