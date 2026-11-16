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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 6
Yunus
6
10:6
ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لايات لقوم يتقون ٦
إِنَّ فِى ٱخْتِلَـٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ لَـَٔايَـٰتٍۢ لِّقَوْمٍۢ يَتَّقُونَ ٦
اِنَّ
فِی
اخْتِلَافِ
الَّیْلِ
وَالنَّهَارِ
وَمَا
خَلَقَ
اللّٰهُ
فِی
السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ
لَاٰیٰتٍ
لِّقَوْمٍ
یَّتَّقُوْنَ
۟
Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda (kebesaran-Nya) bagi orang-orang yang bertakwa.
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Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
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