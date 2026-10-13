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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 51
Yunus
51
10:51
اثم اذا ما وقع امنتم به الان وقد كنتم به تستعجلون ٥١
أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنتُم بِهِۦٓ ۚ ءَآلْـَٔـٰنَ وَقَدْ كُنتُم بِهِۦ تَسْتَعْجِلُونَ ٥١
اَثُمَّ
اِذَا
مَا
وَقَعَ
اٰمَنْتُمْ
بِهٖ ؕ
آٰلْـٰٔنَ
وَقَدْ
كُنْتُمْ
بِهٖ
تَسْتَعْجِلُوْنَ
۟
Kemudian apakah setelah azab itu terjadi, kamu baru mempercayainya? Apakah (baru) sekarang, padahal sebelumnya kamu selalu meminta agar di segerakan?
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
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Qiraat
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Tafsir Fathul Majid
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