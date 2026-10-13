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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 50
Yunus
50
10:50
قل ارايتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ٥٠
قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُهُۥ بَيَـٰتًا أَوْ نَهَارًۭا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ٥٠
قُلْ
اَرَءَیْتُمْ
اِنْ
اَتٰىكُمْ
عَذَابُهٗ
بَیَاتًا
اَوْ
نَهَارًا
مَّاذَا
یَسْتَعْجِلُ
مِنْهُ
الْمُجْرِمُوْنَ
۟
Katakanlah, "Terangkanlah kepadaku, jika datang kepada kamu siksaan-Nya pada waktu malam atau siang hari, manakah yang diminta untuk disegerakan oleh orang-orang yang berdosa itu?"
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