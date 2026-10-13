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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 43
Yunus
43
10:43
ومنهم من ينظر اليك افانت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون ٤٣
وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ ۚ أَفَأَنتَ تَهْدِى ٱلْعُمْىَ وَلَوْ كَانُوا۟ لَا يُبْصِرُونَ ٤٣
وَمِنْهُمْ
مَّنْ
یَّنْظُرُ
اِلَیْكَ ؕ
اَفَاَنْتَ
تَهْدِی
الْعُمْیَ
وَلَوْ
كَانُوْا
لَا
یُبْصِرُوْنَ
۟
Dan di antara mereka ada yang melihat kepada engkau.
1
Tetapi apakah engkau dapat memberi petunjuk kepada orang yang buta, walaupun mereka tidak memperhatikan?
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Pelajaran
Refleksi
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Qiraat
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