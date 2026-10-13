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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 41
Yunus
41
10:41
وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم انتم برييون مما اعمل وانا بريء مما تعملون ٤١
وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّى عَمَلِى وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۖ أَنتُم بَرِيٓـُٔونَ مِمَّآ أَعْمَلُ وَأَنَا۠ بَرِىٓءٌۭ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ٤١
وَاِنْ
كَذَّبُوْكَ
فَقُلْ
لِّیْ
عَمَلِیْ
وَلَكُمْ
عَمَلُكُمْ ۚ
اَنْتُمْ
بَرِیْٓـُٔوْنَ
مِمَّاۤ
اَعْمَلُ
وَاَنَا
بَرِیْٓءٌ
مِّمَّا
تَعْمَلُوْنَ
۟
Dan jika mereka (tetap) mendustakanmu (Muhammad), maka katakanlah, "Bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan."
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