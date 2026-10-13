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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 40
Yunus
40
10:40
ومنهم من يومن به ومنهم من لا يومن به وربك اعلم بالمفسدين ٤٠
وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِۦ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِۦ ۚ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ٤٠
وَمِنْهُمْ
مَّنْ
یُّؤْمِنُ
بِهٖ
وَمِنْهُمْ
مَّنْ
لَّا
یُؤْمِنُ
بِهٖ ؕ
وَرَبُّكَ
اَعْلَمُ
بِالْمُفْسِدِیْنَ
۟۠
Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya (Al-Qur`an), dan di antaranya ada (pula) orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan.
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