[ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ] بهڵكو درۆیان كردو پهلهیان كرد له درۆ كردندا سهبارهت به شتێك كه زانیاریان پێ نیه وه هێشتا ئهو هیدایهت و دینه حهقهى كه تێیدایه وهریان نهگرتووه [ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ] وه ئهوانهی پێش خۆیشیان بهم شێوازه درۆیان كردو بهدرۆیان زانی [ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ (٣٩) ] تۆ بزانه سهرهنجامی ستهمكارانی ئوممهتانی پێشتر چۆن بووه وهكو قورئان گێڕاوێتیهوه، ئهگهر ئێوهیش ئیمان نههێن خواى گهوره وهكو ئهوان سزاتان دهدات.