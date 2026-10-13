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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 37
Yunus
37
10:37
وما كان هاذا القران ان يفترى من دون الله ولاكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ٣٧
وَمَا كَانَ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَـٰكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَـٰبِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٣٧
وَمَا
كَانَ
هٰذَا
الْقُرْاٰنُ
اَنْ
یُّفْتَرٰی
مِنْ
دُوْنِ
اللّٰهِ
وَلٰكِنْ
تَصْدِیْقَ
الَّذِیْ
بَیْنَ
یَدَیْهِ
وَتَفْصِیْلَ
الْكِتٰبِ
لَا
رَیْبَ
فِیْهِ
مِنْ
رَّبِّ
الْعٰلَمِیْنَ
۟۫
Dan tidak mungkin Al-Qur`an ini dibuat-buat oleh selain Allah; tetapi (Al-Qur`an) membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya,
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tidak ada keraguan di dalamnya, (diturunkan) dari Tuhan seluruh alam.
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