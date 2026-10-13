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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 35
Yunus
35
10:35
قل هل من شركايكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع امن لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون ٣٥
قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ ۚ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ ۗ أَفَمَن يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّىٓ إِلَّآ أَن يُهْدَىٰ ۖ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ٣٥
قُلْ
هَلْ
مِنْ
شُرَكَآىِٕكُمْ
مَّنْ
یَّهْدِیْۤ
اِلَی
الْحَقِّ ؕ
قُلِ
اللّٰهُ
یَهْدِیْ
لِلْحَقِّ ؕ
اَفَمَنْ
یَّهْدِیْۤ
اِلَی
الْحَقِّ
اَحَقُّ
اَنْ
یُّتَّبَعَ
اَمَّنْ
لَّا
یَهِدِّیْۤ
اِلَّاۤ
اَنْ
یُّهْدٰی ۚ
فَمَا
لَكُمْ ۫
كَیْفَ
تَحْكُمُوْنَ
۟
Katakanlah, "Apakah di antara sekutumu ada yang membimbing kepada kebenaran?" Katakanlah, "Allahlah yang membimbing kepada kebenaran." Maka manakah yang lebih berhak diikuti, Tuhan yang membimbing kepada kebenaran, ataukah orang yang tidak mampu membimbing bahkan perlu dibimbing? Maka mengapa kamu (berbuat demikian)? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?
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