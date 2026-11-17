После разъяснения сущности мирской жизни и земных благ Всевышний Аллах призвал Своих рабов к Последней жизни. Он обратил Свой призыв к обители мира ко всем творениям, однако повел прямым путем только Своих избранных рабов. Это - милость и великодушие Аллаха, Который волен осенять Своей милостью, кого пожелает. Все это свидетельствует о Его справедливости и мудрости. Оправдаться перед Ним не удастся никому из тех, кто услышал мудрые разъяснения и узнал о Его посланниках. Аллах назвал Райские сады «обителью мира», потому что они избавлены от любых пороков и недостатков. Их удовольствия являются самыми совершенными, вечными и всесторонне прекрасными. И если Сам Аллах призывает людей в Обитель мира и благополучия, то они должны устремиться к праведным поступкам, помогающим достичь заветной цели. Поэтому далее Всевышний сказал: