﴿هُوَ ٱلَّذِی یُسَیِّرُكُمۡ﴾ وَفِي قِرَاءَة {یَنشُرُكُمۡ} ﴿فِی ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِۖ حَتَّىٰۤ إِذَا كُنتُمۡ فِی ٱلۡفُلۡكِ﴾ السُّفُن ﴿وَجَرَیۡنَ بِهِم﴾ فِيهِ الْتِفَات عَنْ الْخِطَاب ﴿بِرِیحࣲ طَیِّبَةࣲ﴾ لَيِّنَة ﴿وَفَرِحُوا۟ بِهَا جَاۤءَتۡهَا رِیحٌ عَاصِفࣱ﴾ شَدِيدَة الْهُبُوب تَكْسِر كُلّ شَيْء ﴿وَجَاۤءَهُمُ ٱلۡمَوۡجُ مِن كُلِّ مَكَانࣲ وَظَنُّوۤا۟ أَنَّهُمۡ أُحِیطَ بِهِمۡ﴾ أَيْ أُهْلِكُوا ﴿دَعَوُا۟ ٱللَّهَ مُخۡلِصِینَ لَهُ ٱلدِّینَ﴾ الدُّعَاء ﴿لَىِٕنۡ﴾ لَام قَسَم ﴿أَنجَیۡتَنَا مِنۡ هَـٰذِهِۦ﴾ الْأَهْوَال ﴿لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّـٰكِرِینَ ٢٢﴾ الْمُوَحِّدِينَ