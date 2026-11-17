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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 14
Yunus
14
10:14
ثم جعلناكم خلايف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون ١٤
ثُمَّ جَعَلْنَـٰكُمْ خَلَـٰٓئِفَ فِى ٱلْأَرْضِ مِنۢ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ١٤
ثُمَّ
جَعَلْنٰكُمْ
خَلٰٓىِٕفَ
فِی
الْاَرْضِ
مِنْ
بَعْدِهِمْ
لِنَنْظُرَ
كَیْفَ
تَعْمَلُوْنَ
۟
Kemudian Kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti (mereka) di bumi setelah mereka, untuk Kami lihat bagaimana kamu berbuat.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
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Tafsir Fathul Majid
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