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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 109
Yunus
109
10:109
واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين ١٠٩
وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَىٰٓ إِلَيْكَ وَٱصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ ٱللَّهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَـٰكِمِينَ ١٠٩
وَاتَّبِعْ
مَا
یُوْحٰۤی
اِلَیْكَ
وَاصْبِرْ
حَتّٰی
یَحْكُمَ
اللّٰهُ ۖۚ
وَهُوَ
خَیْرُ
الْحٰكِمِیْنَ
۟۠
Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah hakim yang terbaik.
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