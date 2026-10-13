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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 106
Yunus
106
10:106
ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين ١٠٦
وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۖ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًۭا مِّنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ١٠٦
وَلَا
تَدْعُ
مِنْ
دُوْنِ
اللّٰهِ
مَا
لَا
یَنْفَعُكَ
وَلَا
یَضُرُّكَ ۚ
فَاِنْ
فَعَلْتَ
فَاِنَّكَ
اِذًا
مِّنَ
الظّٰلِمِیْنَ
۟
Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi bencana kepadamu selain Allah, sebab jika engkau lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim."
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