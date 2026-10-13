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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 103
Yunus
103
10:103
ثم ننجي رسلنا والذين امنوا كذالك حقا علينا ننج المومنين ١٠٣
ثُمَّ نُنَجِّى رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ۚ كَذَٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٣
ثُمَّ
نُنَجِّیْ
رُسُلَنَا
وَالَّذِیْنَ
اٰمَنُوْا
كَذٰلِكَ ۚ
حَقًّا
عَلَیْنَا
نُنْجِ
الْمُؤْمِنِیْنَ
۟۠
Kemudian Kami selamatkan rasul-rasul Kami dan orang-orang yang beriman, demikianlah menjadi kewajiban Kami menyelamatkan orang yang beriman.
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