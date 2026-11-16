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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 1
Yunus
1
10:1
الر تلك ايات الكتاب الحكيم ١
الٓر ۚ تِلْكَ ءَايَـٰتُ ٱلْكِتَـٰبِ ٱلْحَكِيمِ ١
الٓرٰ ۫
تِلْكَ
اٰیٰتُ
الْكِتٰبِ
الْحَكِیْمِ
۟
Alif Lām Rā`. Inilah ayat-ayat Al-Qur`an yang penuh hikmah.
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Tafsir Fathul Majid
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