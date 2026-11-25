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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yasin Ayah 80
Yasin
80
36:80
الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون ٨٠
ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًۭا فَإِذَآ أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ٨٠
لَّذِیْ
جَعَلَ
لَكُمْ
مِّنَ
الشَّجَرِ
الْاَخْضَرِ
نَارًا
فَاِذَاۤ
اَنْتُمْ
مِّنْهُ
تُوْقِدُوْنَ
۟
yaitu (Allah) yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau, maka seketika itu kamu nyalakan (api) dari kayu itu."
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Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.