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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yasin Ayah 78
Yasin
78
36:78
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم ٧٨
وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًۭا وَنَسِىَ خَلْقَهُۥ ۖ قَالَ مَن يُحْىِ ٱلْعِظَـٰمَ وَهِىَ رَمِيمٌۭ ٧٨
وَضَرَبَ
لَنَا
مَثَلًا
وَّنَسِیَ
خَلْقَهٗ ؕ
قَالَ
مَنْ
یُّحْیِ
الْعِظَامَ
وَهِیَ
رَمِیْمٌ
۟
Dan dia membuat perumpamaan bagi Kami dan melupakan asal kejadiannya; dia berkata, "Siapakah yang dapat menghidupkan tulang-belulang, yang telah hancur luluh?
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Pelajaran
Refleksi
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Qiraat
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Tafsir Fathul Majid
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