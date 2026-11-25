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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yasin Ayah 75
Yasin
75
36:75
لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ٧٥
لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌۭ مُّحْضَرُونَ ٧٥
لَا
یَسْتَطِیْعُوْنَ
نَصْرَهُمْ ۙ
وَهُمْ
لَهُمْ
جُنْدٌ
مُّحْضَرُوْنَ
۟
Mereka (sesembahan) itu tidak dapat menolong mereka; padahal mereka itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga (sesembahan) itu.
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