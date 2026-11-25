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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yasin Ayah 72
Yasin
72
36:72
وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون ٧٢
وَذَلَّلْنَـٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ٧٢
وَذَلَّلْنٰهَا
لَهُمْ
فَمِنْهَا
رَكُوْبُهُمْ
وَمِنْهَا
یَاْكُلُوْنَ
۟
Dan Kami menundukkannya (hewan-hewan itu) untuk mereka; lalu sebagiannya untuk menjadi tunggangan mereka dan sebagian untuk mereka makan.
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