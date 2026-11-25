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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yasin Ayah 71
Yasin
71
36:71
اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون ٧١
أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعَـٰمًۭا فَهُمْ لَهَا مَـٰلِكُونَ ٧١
اَوَلَمْ
یَرَوْا
اَنَّا
خَلَقْنَا
لَهُمْ
مِّمَّا
عَمِلَتْ
اَیْدِیْنَاۤ
اَنْعَامًا
فَهُمْ
لَهَا
مٰلِكُوْنَ
۟
Dan tidakkah mereka melihat bahwa Kami telah meciptakan hewan ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah Kami ciptakan dengan kekuasaan Kami, lalu mereka menguasainya ?
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Pelajaran
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