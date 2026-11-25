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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yasin Ayah 69
Yasin
69
36:69
وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران مبين ٦٩
وَمَا عَلَّمْنَـٰهُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنۢبَغِى لَهُۥٓ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌۭ وَقُرْءَانٌۭ مُّبِينٌۭ ٦٩
وَمَا
عَلَّمْنٰهُ
الشِّعْرَ
وَمَا
یَنْۢبَغِیْ
لَهٗ ؕ
اِنْ
هُوَ
اِلَّا
ذِكْرٌ
وَّقُرْاٰنٌ
مُّبِیْنٌ
۟ۙ
Dan Kami tidak mengajarkan syair kepadanya (Muhammad) dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Qur`an itu tidak lain hanyalah pelajaran dan Kitab yang jelas.
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