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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yasin Ayah 68
Yasin
68
36:68
ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون ٦٨
وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِى ٱلْخَلْقِ ۖ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ٦٨
وَمَنْ
نُّعَمِّرْهُ
نُنَكِّسْهُ
فِی
الْخَلْقِ ؕ
اَفَلَا
یَعْقِلُوْنَ
۟
Dan barang siapa Kami panjangkan umurnya niscaya Kami kembalikan dia kepada awal kejadian(nya).
1
Maka mengapa mereka tidak mengerti?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.