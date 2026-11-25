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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yasin Ayah 67
Yasin
67
36:67
ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ٦٧
وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنَـٰهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا ٱسْتَطَـٰعُوا۟ مُضِيًّۭا وَلَا يَرْجِعُونَ ٦٧
وَلَوْ
نَشَآءُ
لَمَسَخْنٰهُمْ
عَلٰی
مَكَانَتِهِمْ
فَمَا
اسْتَطَاعُوْا
مُضِیًّا
وَّلَا
یَرْجِعُوْنَ
۟۠
Dan jika Kami menghendaki, pastilah Kami ubah bentuk mereka di tempat mereka berada; sehingga mereka tidak sanggup berjalan lagi dan juga tidak sanggup kembali.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
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