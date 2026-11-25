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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yasin Ayah 65
Yasin
65
36:65
اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ٦٥
ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰٓ أَفْوَٰهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ٦٥
اَلْیَوْمَ
نَخْتِمُ
عَلٰۤی
اَفْوَاهِهِمْ
وَتُكَلِّمُنَاۤ
اَیْدِیْهِمْ
وَتَشْهَدُ
اَرْجُلُهُمْ
بِمَا
كَانُوْا
یَكْسِبُوْنَ
۟
Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; tangan mereka akan berkata kepada Kami dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.
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Pelajaran
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