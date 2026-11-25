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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yasin Ayah 61
Yasin
61
36:61
وان اعبدوني هاذا صراط مستقيم ٦١
وَأَنِ ٱعْبُدُونِى ۚ هَـٰذَا صِرَٰطٌۭ مُّسْتَقِيمٌۭ ٦١
وَّاَنِ
اعْبُدُوْنِیْ ؔؕ
هٰذَا
صِرَاطٌ
مُّسْتَقِیْمٌ
۟
dan hendaklah kamu menyembah-Ku. Inilah jalan yang lurus."
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.