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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yasin Ayah 59
Yasin
59
36:59
وامتازوا اليوم ايها المجرمون ٥٩
وَٱمْتَـٰزُوا۟ ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٥٩
وَامْتَازُوا
الْیَوْمَ
اَیُّهَا
الْمُجْرِمُوْنَ
۟
Dan (dikatakan kepada orang-orang kafir), "Berpisahlah kamu (dari orang-orang mukmin) pada hari ini, wahai orang-orang yang berdosa!
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Tafsir Fathul Majid
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