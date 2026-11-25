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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yasin Ayah 58
Yasin
58
36:58
سلام قولا من رب رحيم ٥٨
سَلَـٰمٌۭ قَوْلًۭا مِّن رَّبٍّۢ رَّحِيمٍۢ ٥٨
سَلٰمٌ ۫
قَوْلًا
مِّنْ
رَّبٍّ
رَّحِیْمٍ
۟
(Kepada mereka dikatakan), "Salām," sebagai ucapan selamat dari Tuhan Yang Maha Penyayang.
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Tafsir Fathul Majid
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