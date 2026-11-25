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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yasin Ayah 57
Yasin
57
36:57
لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون ٥٧
لَهُمْ فِيهَا فَـٰكِهَةٌۭ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ ٥٧
لَهُمْ
فِیْهَا
فَاكِهَةٌ
وَّلَهُمْ
مَّا
یَدَّعُوْنَ
۟ۚۖ
Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan.
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Tafsir Fathul Majid
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