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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yasin Ayah 56
Yasin
56
36:56
هم وازواجهم في ظلال على الارايك متكيون ٥٦
هُمْ وَأَزْوَٰجُهُمْ فِى ظِلَـٰلٍ عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔونَ ٥٦
هُمْ
وَاَزْوَاجُهُمْ
فِیْ
ظِلٰلٍ
عَلَی
الْاَرَآىِٕكِ
مُتَّكِـُٔوْنَ
۟
Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
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Qiraat
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