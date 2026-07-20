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Yasin
56
36:56
هم وازواجهم في ظلال على الارايك متكيون ٥٦
هُمْ وَأَزْوَٰجُهُمْ فِى ظِلَـٰلٍ عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔونَ ٥٦
هُمْ
وَاَزْوَاجُهُمْ
فِیْ
ظِلٰلٍ
عَلَی
الْاَرَآىِٕكِ
مُتَّكِـُٔوْنَ
۟
Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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Refleksi
Refleksi merupakan perspektif personal (sudah ditinjau demi kualitas) dan bukan merupakan rujukan
Hammad Fahim
Mengikuti
30 minggu yang lalu
·
Referensi
Ayat 36:50-83
Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh!
InshaAllah we will continue our Live Interactive Reflection Workshops-ReflectionRetreats at 2:30pm (GMT)/ 20th December 2025. These workshops are designed to help you in reflecting on the Quran more effectively inshAllah.
The sessions touch on;
1- The Five Lenses for reflecting on the Quran as developed by our resident scholar Dr. Sohaib Saeed which you can find here
http://www.quranreflect....
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