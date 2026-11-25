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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yasin Ayah 55
Yasin
55
36:55
ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون ٥٥
إِنَّ أَصْحَـٰبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِى شُغُلٍۢ فَـٰكِهُونَ ٥٥
اِنَّ
اَصْحٰبَ
الْجَنَّةِ
الْیَوْمَ
فِیْ
شُغُلٍ
فٰكِهُوْنَ
۟ۚ
Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan (mereka).
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