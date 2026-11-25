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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yasin Ayah 50
Yasin
50
36:50
فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون ٥٠
فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةًۭ وَلَآ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ٥٠
فَلَا
یَسْتَطِیْعُوْنَ
تَوْصِیَةً
وَّلَاۤ
اِلٰۤی
اَهْلِهِمْ
یَرْجِعُوْنَ
۟۠
Sehingga mereka tidak mampu membuat suatu wasiat dan mereka (juga) tidak dapat kembali kepada keluarganya.
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