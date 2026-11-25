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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yasin Ayah 49
Yasin
49
36:49
ما ينظرون الا صيحة واحدة تاخذهم وهم يخصمون ٤٩
مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةًۭ وَٰحِدَةًۭ تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ٤٩
مَا
یَنْظُرُوْنَ
اِلَّا
صَیْحَةً
وَّاحِدَةً
تَاْخُذُهُمْ
وَهُمْ
یَخِصِّمُوْنَ
۟
Mereka hanya menunggu satu teriakan,
1
yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
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