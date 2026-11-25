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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yasin Ayah 43
Yasin
43
36:43
وان نشا نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون ٤٣
وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ ٤٣
وَاِنْ
نَّشَاْ
نُغْرِقْهُمْ
فَلَا
صَرِیْخَ
لَهُمْ
وَلَا
هُمْ
یُنْقَذُوْنَ
۟ۙ
Dan jika Kami menghendaki, Kami tenggelamkan mereka. Maka tidak ada penolong bagi mereka dan tidak (pula) mereka diselamatkan,
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