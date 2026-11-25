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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yasin Ayah 42
Yasin
42
36:42
وخلقنا لهم من مثله ما يركبون ٤٢
وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِۦ مَا يَرْكَبُونَ ٤٢
وَخَلَقْنَا
لَهُمْ
مِّنْ
مِّثْلِهٖ
مَا
یَرْكَبُوْنَ
۟
dan Kami ciptakan (juga) untuk mereka (angkutan lain) seperti apa yang mereka kendarai.
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Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.