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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yasin Ayah 41
Yasin
41
36:41
واية لهم انا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون ٤١
وَءَايَةٌۭ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ٤١
وَاٰیَةٌ
لَّهُمْ
اَنَّا
حَمَلْنَا
ذُرِّیَّتَهُمْ
فِی
الْفُلْكِ
الْمَشْحُوْنِ
۟ۙ
Dan suatu tanda (kebesaran Allah) bagi mereka adalah bahwa Kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan,
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