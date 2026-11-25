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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yasin Ayah 40
Yasin
40
36:40
لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ٤٠
لَا ٱلشَّمْسُ يَنۢبَغِى لَهَآ أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ ۚ وَكُلٌّۭ فِى فَلَكٍۢ يَسْبَحُونَ ٤٠
لَا
الشَّمْسُ
یَنْۢبَغِیْ
لَهَاۤ
اَنْ
تُدْرِكَ
الْقَمَرَ
وَلَا
الَّیْلُ
سَابِقُ
النَّهَارِ ؕ
وَكُلٌّ
فِیْ
فَلَكٍ
یَّسْبَحُوْنَ
۟
Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya.
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Lapisan
Pelajaran
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